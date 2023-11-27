Березинова Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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30.12.1909 ст.
Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Источник: ОГАЧО И-226 Оп 4 Д 486 лист 324 об-325 В - у Миронова Василия Павловича Н-Уф. завода крестьянский сын Петр Алексеевич Хромушкин и того же завода крестьянская жена Евдокия Даниловна Березинов... Показать все
Смерть
Неизвестно