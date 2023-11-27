Березинова Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березинова Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
30.12.1909 ст.
Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Источник: ОГАЧО И-226 Оп 4 Д 486 лист 324 об-325 В - у Миронова Василия Павловича Н-Уф. завода крестьянский сын Петр Алексеевич Хромушкин и того же завода крестьянская жена Евдокия Даниловна Березинов... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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