Давыдов Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдов Андрей Владимирович

Давыдов Андрей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.10.1984

Жена: скрыто настройками приватности

Покров, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.05.2013

Дочь: Давыдова Арина Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.07.2016

Дочь: Давыдова Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Скрыто настройками приватности
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close