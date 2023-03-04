Давыдов Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.10.1984
Жена: скрыто настройками приватности
Покров, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.05.2013
Дочь: Давыдова Арина Андреевна
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Рождение ребёнка
26.07.2016
Дочь: Давыдова Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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