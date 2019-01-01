Валиахметов Наиль Мухаметович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.02.1965
Отец: Валиахметов Мухамат
Мать: Валиахметова Гульзифа
Бракосочетание
18.07.1987
Рождение ребёнка
06.02.1988
Дочь: Валиахметова Регина Наильевна
Мать ребёнка: Валиахметова Фаузия Мазгатовна
Рождение ребёнка
30.10.1989
Сын: Валиахметов Альберт Наильевич
Мать ребёнка: Валиахметова Фаузия Мазгатовна