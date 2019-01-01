Валиахметов Наиль Мухаметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиахметов Наиль Мухаметович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1965

Отец: Валиахметов Мухамат

Мать: Валиахметова Гульзифа

Бракосочетание
18.07.1987

Жена: Валиахметова Фаузия Мазгатовна

Рождение ребёнка
06.02.1988

Дочь: Валиахметова Регина Наильевна

Мать ребёнка: Валиахметова Фаузия Мазгатовна

Рождение ребёнка
30.10.1989

Сын: Валиахметов Альберт Наильевич

Мать ребёнка: Валиахметова Фаузия Мазгатовна

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