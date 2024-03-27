Сагадиев Зариф Сагадиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагадиев Зариф Сагадиевич

Место рождения

д.Уразгильды, Башкирская АССР, Татышлинский р-н

Дата рождения

24.09.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1904

Отец: Мухаметсадыков Сагади

Мать: Сахибжамал

д.Уразгильды, Башкирская АССР, Татышлинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миннинур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василя Зарифовна

Мать ребёнка: Миннинур

Смерть
Неизвестно
без вести пропал
Причина смерти: На войне
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