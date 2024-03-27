Сагадиев Зариф Сагадиевич
Место рожденияд.Уразгильды, Башкирская АССР, Татышлинский р-н
Дата рождения24.09.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1904
Отец: Мухаметсадыков Сагади
Мать: Сахибжамал
д.Уразгильды, Башкирская АССР, Татышлинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Миннинур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василя Зарифовна
Мать ребёнка: Миннинур
Смерть
Неизвестно
без вести пропал
Причина смерти: На войне