Лившиц (Брискина) Ханна Менделеевна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти09.12.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1926
Отец ребёнка: Лившиц Абрам Иосифович
Рождение ребёнка
01.01.1928
Сын: Лившиц Михаил (Мендель) Абрамович
Отец ребёнка: Лившиц Абрам Иосифович
Рождение ребёнка
25.02.1933
Отец ребёнка: Лившиц Абрам Иосифович
Рождение ребёнка
13.07.1936
Сын: Лившиц Гера (Гирш) Абрамович
Отец ребёнка: Лившиц Абрам Иосифович
Рождение ребёнка
28.03.1939
Отец ребёнка: Лившиц Абрам Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.12.1982
Гомель, Гомельская область