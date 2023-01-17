Лившиц (Брискина) Ханна Менделеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лившиц (Брискина) Ханна Менделеевна

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Место рождения

Озаричи, Калинковичский район, Гомельская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

09.12.1982

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Озаричи, Калинковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
27.04.1926

Сын: Лившиц Иосиф Абрамович

Отец ребёнка: Лившиц Абрам Иосифович

Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
01.01.1928

Сын: Лившиц Михаил (Мендель) Абрамович

Отец ребёнка: Лившиц Абрам Иосифович

Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
25.02.1933

Сын: Лившиц Арон Абрамович

Отец ребёнка: Лившиц Абрам Иосифович

Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
13.07.1936

Сын: Лившиц Гера (Гирш) Абрамович

Отец ребёнка: Лившиц Абрам Иосифович

Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
28.03.1939

Сын: Лившиц Давид Абрамович

Отец ребёнка: Лившиц Абрам Иосифович

Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лившиц Абрам Иосифович

Смерть
09.12.1982
Гомель, Гомельская область
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