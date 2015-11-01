Бубнова (Попова) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубнова (Попова) Александра Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.11.2015

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.07.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.11.2015

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