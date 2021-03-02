Алтунин Максим Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтунин Максим Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.2021

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.2021

Отец: Алтунин Василий Викторович

Мать: Алтунина Каринэ Гарегиновна

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