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Денкс Генрих Артур

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Место рождения

Хелленурме, Elva vald, Tartu maakond

Дата рождения

27.04.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1851

Отец: Денкс Карл Магнус

Мать: Денкс Луиза Иоанна

Хелленурме, Elva vald, Tartu maakond
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Денкс Александр

Мать ребёнка: Денкс Елена Васильевна

Лимбажи, Limbažu novads
Рождение ребёнка
11.02.1880

Сын: Денкс Николай

Мать ребёнка: Денкс Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Денкс Елена Васильевна

Смерть
Неизвестно
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