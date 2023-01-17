Денкс Генрих Артур
Место рождения
Дата рождения27.04.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1851
Отец: Денкс Карл Магнус
Мать: Денкс Луиза Иоанна
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Денкс Александр
Мать ребёнка: Денкс Елена Васильевна
Лимбажи, Limbažu novads
Рождение ребёнка
11.02.1880
Сын: Денкс Николай
Мать ребёнка: Денкс Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Денкс Елена Васильевна
Смерть
Неизвестно