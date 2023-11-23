Пётр Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1775
Отец: Матвей Иванов
Мать: Прасковья Петрова
Петр Матвеевич (1775 — ?) Родился в семье дьячка села Ильинского в Лугу Пошехонского уезда Матвея Ивановича. Пономарь села Никольского на Ухтоме Пошехонского уезда. Жена его Евдокия Даниловна (1777-?)... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Данилова
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Евлампия Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Данилова
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Евдокия Данилова
Никольский Орест Петрович (1806 — ?) Родился в семье пономаря села Никольского на Ухтоме Пошехонского уезда Петра Матвеевича. С 1815 года обучался в Пошехонском приходском училище, на службе с 1819 го... Показать все
Рождение ребёнка
1810
Сын: Никанор Петров
Мать ребёнка: Евдокия Данилова
Смерть
Неизвестно