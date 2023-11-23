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Пётр Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Матвей Иванов

Мать: Прасковья Петрова

Петр Матвеевич (1775 — ?) Родился в семье дьячка села Ильинского в Лугу Пошехонского уезда Матвея Ивановича. Пономарь села Никольского на Ухтоме Пошехонского уезда. Жена его Евдокия Даниловна (1777-?)... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Данилова

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Евлампия Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Данилова

Рождение ребёнка
1806

Сын: Никольский Орест Петров

Мать ребёнка: Евдокия Данилова

Никольский Орест Петрович (1806 — ?) Родился в семье пономаря села Никольского на Ухтоме Пошехонского уезда Петра Матвеевича. С 1815 года обучался в Пошехонском приходском училище, на службе с 1819 го... Показать все
Рождение ребёнка
1810

Сын: Никанор Петров

Мать ребёнка: Евдокия Данилова

Смерть
Неизвестно

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