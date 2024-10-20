(Подейкова) София 1-я жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Подейкова) София 1-я жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осташкевич Константин Дворянин Герба Лелива

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осташкевич Казимир Константинович

Отец ребёнка: Осташкевич Константин Дворянин Герба Лелива

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осташкевич Михаил Константинович

Отец ребёнка: Осташкевич Константин Дворянин Герба Лелива

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осташкевич Севастьян Константинович

Отец ребёнка: Осташкевич Константин Дворянин Герба Лелива

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осташкевич Бонифатий Константинович

Отец ребёнка: Осташкевич Константин Дворянин Герба Лелива

пользуясь предков своих Дворянским достоинством, по правам Дворянским владел потомственно родовым Дворянским недвижимым имением, в Великом Княжестве Литовском по Браславскому повету состоящим, наречёнными Будовея, Иодзишки с принадлежащим к оным застенками Иванишки и Крещенишки о каковом владении удостоверил приведенный выше распорядительный документ, 20 мая 1686 года им постановленный и оного он года июня 14 дня в Браславском Земском Суде самим Константином Осташкевичем признанный.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осташкевич Яков Константинович

Отец ребёнка: Осташкевич Константин Дворянин Герба Лелива

Смерть
Неизвестно

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