(Подейкова) София 1-я жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осташкевич Казимир Константинович
Отец ребёнка: Осташкевич Константин Дворянин Герба Лелива
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осташкевич Михаил Константинович
Отец ребёнка: Осташкевич Константин Дворянин Герба Лелива
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
пользуясь предков своих Дворянским достоинством, по правам Дворянским владел потомственно родовым Дворянским недвижимым имением, в Великом Княжестве Литовском по Браславскому повету состоящим, наречёнными Будовея, Иодзишки с принадлежащим к оным застенками Иванишки и Крещенишки о каковом владении удостоверил приведенный выше распорядительный документ, 20 мая 1686 года им постановленный и оного он года июня 14 дня в Браславском Земском Суде самим Константином Осташкевичем признанный.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осташкевич Яков Константинович
Отец ребёнка: Осташкевич Константин Дворянин Герба Лелива
Смерть
Неизвестно