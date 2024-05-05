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Николай Алексеевич
Николай Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1921
Дата смерти
2001
Пол
Мужской
Отец
Парфёнов Алексей Васильевич
1893 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец:
Парфёнов Алексей Васильевич
Мать: не указана
Смерть
2001
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