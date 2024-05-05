Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Парфёнов Алексей Васильевич

Мать: не указана

Смерть
2001
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