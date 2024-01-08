Данилова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилова Татьяна Ивановна

Данилова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Семён Михайлович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Буракина (Данилова) Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Данилов Семён Михайлович

Мотовилово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.