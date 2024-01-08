Данилова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Буракина (Данилова) Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Данилов Семён Михайлович
Мотовилово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно