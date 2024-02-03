Ратман Георгий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ждан Василий Афанасьевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
во взятии Иоанном Грозным Юрьева-Ливонского, пожалован (1577) в Копорском уезде 2 мызами (220 дымов); стрелецкий голова. Убит на проломе при взятии Ругодива шведами.
Смерть
Неизвестно