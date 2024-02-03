Ратман Георгий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ратман Георгий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1490 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ждан Василий Афанасьевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
во взятии Иоанном Грозным Юрьева-Ливонского, пожалован (1577) в Копорском уезде 2 мызами (220 дымов); стрелецкий голова. Убит на проломе при взятии Ругодива шведами.
Смерть
Неизвестно

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