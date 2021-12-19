Баранова (Козьменко) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Козьменко) Александра Михайловна

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Место рождения

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

07.09.1934

Дата смерти

19.12.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1934

Отец: Козьменко Михаил Иванович

Мать: не указана

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.01.1960

Дочь: Павлова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: не указан

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.09.1961

Дочь: Ворожбиева Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Козьменко Михаил Иванович

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.04.1966

Дочь: Любивая Елена Михайловна

Отец ребёнка: Козьменко Михаил Иванович

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
19.12.2021
Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
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