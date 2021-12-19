Баранова (Козьменко) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения07.09.1934
Дата смерти19.12.2021
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1934
Отец: Козьменко Михаил Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1960
Дочь: Павлова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.09.1961
Дочь: Ворожбиева Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Козьменко Михаил Иванович
Рождение ребёнка
20.04.1966
Дочь: Любивая Елена Михайловна
Отец ребёнка: Козьменко Михаил Иванович
Смерть
19.12.2021