Кудряшов Георгий
Место рожденияЛежепердово
Дата рождения18.04.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1891
Отец: Кудряшов Осип (Иосиф)
Мать: Кудряшова Татьяна
Лежепердово
крещён 19 апреля 1891 года в Благовещенской церкви села Скоробогатово. Восприемники: Благовещенской церкви села Скоробогатово псаломщик Михаил Парашиев Клевицкий и деревни Лежепердова отставного рядов... Показать все
Бракосочетание
25.01.1913
Жена: Кудряшова Ксения
село Скоробогатово
из деревни Перехваткино, 20 лет
Смерть
Неизвестно