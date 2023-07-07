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Кудряшов Георгий

Место рождения

Лежепердово

Дата рождения

18.04.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1891

Отец: Кудряшов Осип (Иосиф)

Мать: Кудряшова Татьяна

Лежепердово
крещён 19 апреля 1891 года в Благовещенской церкви села Скоробогатово. Восприемники: Благовещенской церкви села Скоробогатово псаломщик Михаил Парашиев Клевицкий и деревни Лежепердова отставного рядов... Показать все
Бракосочетание
25.01.1913

Жена: Кудряшова Ксения

село Скоробогатово
из деревни Перехваткино, 20 лет
Смерть
Неизвестно
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