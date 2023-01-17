Курнеев Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курнеев Иван Петрович

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Место рождения

Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

?.02.1943

Пол

Мужской

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Курнеев Пётр

Мать: не указана

Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.05.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курнеева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
05.06.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курнеева Анна Алексеевна

Военная служба
?.08.1941
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курнеева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курнеев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Курнеева Анна Алексеевна

Смерть
?.02.1943
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