Курнеев Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти?.02.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Курнеев Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1934
Рождение ребёнка
05.06.1940
Военная служба
?.08.1941
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Курнеева Анна Алексеевна
Смерть
?.02.1943