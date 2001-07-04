Ткаченко - Бондаренко Валентина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1925
Дата смерти04.07.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.05.1949
Дочь: Субботенко Надежда Семеновна
Отец ребёнка: Субботенко Семен Иванович
Рождение ребёнка
23.04.1951
Сын: Субботенко Георгий Семенович
Отец ребёнка: Субботенко Семен Иванович
Рождение ребёнка
10.03.1957
Дочь: Легашова Вера Семеновна
Отец ребёнка: Субботенко Семен Иванович
Смерть
04.07.2001