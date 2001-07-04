Ткаченко - Бондаренко Валентина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко - Бондаренко Валентина Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1925

Дата смерти

04.07.2001

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1925

Отец: Георгий

Мать: Шура

Рождение ребёнка
08.05.1949

Дочь: Субботенко Надежда Семеновна

Отец ребёнка: Субботенко Семен Иванович

Рождение ребёнка
23.04.1951

Сын: Субботенко Георгий Семенович

Отец ребёнка: Субботенко Семен Иванович

Рождение ребёнка
10.03.1957

Дочь: Легашова Вера Семеновна

Отец ребёнка: Субботенко Семен Иванович

Смерть
04.07.2001
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