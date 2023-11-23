Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Яков (ок. 1710 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Веретеи Мологского уезда. О жене его данных нет. Дети: Прасковья, супруга дьякона Василия Ивановича. (о других детях дан... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Прасковья Яковлева
Мать ребёнка: неизвестно
Смерть
Неизвестно