Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Яков (ок. 1710 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Веретеи Мологского уезда. О жене его данных нет. Дети: Прасковья, супруга дьякона Василия Ивановича. (о других детях дан... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Прасковья Яковлева

Мать ребёнка: неизвестно

Смерть
Неизвестно

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