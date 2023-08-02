Кануков Дудар Азоевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1836
Сын: Кануков Дударуко
Мать ребёнка: Канукова Гошеймахо
Рождение ребёнка
1840
Дочь: София
Мать ребёнка: Канукова Гошеймахо
Рождение ребёнка
1843
Сын: Кануков Мурзабек
Мать ребёнка: Канукова Гошеймахо
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Канукова Гошеймахо
Смерть
Неизвестно