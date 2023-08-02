Кануков Дудар Азоевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кануков Дудар Азоевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Кануков Дударуко

Мать ребёнка: Канукова Гошеймахо

Рождение ребёнка
1840

Дочь: София

Мать ребёнка: Канукова Гошеймахо

Рождение ребёнка
1843

Сын: Кануков Мурзабек

Мать ребёнка: Канукова Гошеймахо

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канукова Гошеймахо

Смерть
Неизвестно
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