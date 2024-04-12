Анна Георгиевна
Место рождения
Дата рождения15.08.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1907 ст.
Отец: Егор Васильевич
Мать: Мария Никитична
Ильинская церковь, Черма 15.08.1907 Чермы Анна Георгиевна Чермы отец крестьянин Георгий Васильевич мать жена Мария Никитична крестьянин Онисим Филиппович крестьянская дочь Анна Васильевна ЦГИА СПб.... Показать все
Смерть
Неизвестно