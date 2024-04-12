Анна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Георгиевна

Анна Георгиевна

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

15.08.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1907 ст.

Отец: Егор Васильевич

Мать: Мария Никитична

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 15.08.1907 Чермы Анна Георгиевна Чермы отец крестьянин Георгий Васильевич мать жена Мария Никитична крестьянин Онисим Филиппович крестьянская дочь Анна Васильевна ЦГИА СПб.... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close