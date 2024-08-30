Строганова Ксения Лавровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтроганова Ксения Лавровна

Строганова Ксения Лавровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Строганов Андрей Антонович

Рождение ребёнка
1871

Сын: Строганов Борис Андреевич

Отец ребёнка: Строганов Андрей Антонович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Строганов Георгий (Егор) Андреевич

Отец ребёнка: Строганов Андрей Антонович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Строганова) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Строганов Андрей Антонович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Строганова) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Строганов Андрей Антонович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.