Строганова Ксения Лавровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Сын: Строганов Борис Андреевич
Отец ребёнка: Строганов Андрей Антонович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Строганов Георгий (Егор) Андреевич
Отец ребёнка: Строганов Андрей Антонович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Строганова) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Строганов Андрей Антонович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Строганова) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Строганов Андрей Антонович