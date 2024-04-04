Николаев Василий
Место рождения
Дата рождения21.04.1884 ст.
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1884 ст.
Отец: Афиногенов Николай
Мать: Федотова Феоктиста
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арсеньева Анастасия
Крещение
22.04.1884 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
крестный Адриан Яковлев
Рождение ребёнка
16.08.1911 ст.
Дочь: Васильева Анна
Мать ребёнка: Арсеньева Анастасия
Смерть
После 1909