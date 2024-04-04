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Николаев Василий

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

21.04.1884 ст.

Дата смерти

После 1909

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1884 ст.

Отец: Афиногенов Николай

Мать: Федотова Феоктиста

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арсеньева Анастасия

Крещение
22.04.1884 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
крестный Адриан Яковлев
Рождение ребёнка
16.08.1911 ст.

Дочь: Васильева Анна

Мать ребёнка: Арсеньева Анастасия

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1909

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