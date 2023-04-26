Оглоблин Семен Михайлович
Место рожденияДеревня Павловка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Деревня Павловка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: Акилина Ерофеевна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Оглоблин Александр Семенович
Мать ребёнка: Акилина Ерофеевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Оглоблин Леонтий Семенович
Мать ребёнка: Акилина Ерофеевна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Оглоблин Никифор Семенович
Мать ребёнка: Акилина Ерофеевна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Оглоблин (рекрут С 1855) Яков Семенович
Мать ребёнка: Акилина Ерофеевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Оглоблин Ананий Семенович
Мать ребёнка: Акилина Ерофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Ерофеевна
Смерть
Неизвестно