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Оглоблин Семен Михайлович

Место рождения

Деревня Павловка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Павловка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: Акилина Ерофеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Оглоблин Александр Семенович

Мать ребёнка: Акилина Ерофеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Оглоблин Леонтий Семенович

Мать ребёнка: Акилина Ерофеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Оглоблин Никифор Семенович

Мать ребёнка: Акилина Ерофеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Оглоблин (рекрут С 1855) Яков Семенович

Мать ребёнка: Акилина Ерофеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Оглоблин Ананий Семенович

Мать ребёнка: Акилина Ерофеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Ерофеевна

Смерть
Неизвестно
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