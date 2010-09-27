Петухов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.05.1948
Дата смерти27.09.2010
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1948
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Петухова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
05.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.09.2010