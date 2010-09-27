Петухов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1948

Дата смерти

27.09.2010

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1948

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Петухова Мария Семёновна

Рождение ребёнка
05.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.09.2010
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