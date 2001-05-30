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Митякина Людмила Павловна

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Место рождения

Кадиевка

Дата рождения

14.05.1962

Дата смерти

30.05.2001

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1962

Отец: Хомей Павло Данилович

Мать: Гаевская Галина Моисеевна

Рождение ребёнка
20.03.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митякин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
10.04.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митякин Сергей Иванович

Смерть
30.05.2001

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