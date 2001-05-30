Митякина Людмила Павловна
Место рождения
Дата рождения14.05.1962
Дата смерти30.05.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1962
Отец: Хомей Павло Данилович
Рождение ребёнка
20.03.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Митякин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
10.04.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Митякин Сергей Иванович
Смерть
30.05.2001