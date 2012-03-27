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Шорсткина Анжелина Евгеньевна
Шорсткина Анжелина Евгеньевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.03.2012
Пол
Женский
Отец
Шорсткин Евгений Алексеевич
1989 г.р.
Мать
Шорсткина (Марейчева) Анна Александровна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.2012
Отец:
Шорсткин Евгений Алексеевич
Мать:
Шорсткина Анна Александровна
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