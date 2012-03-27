Шорсткина Анжелина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорсткина Анжелина Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.2012

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.2012

Отец: Шорсткин Евгений Алексеевич

Мать: Шорсткина Анна Александровна

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