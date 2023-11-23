Наталья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Григорьев
Смерть
Неизвестно