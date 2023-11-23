Наталья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Михайлова

Наталья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Григорьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Григорьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Григорьев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.