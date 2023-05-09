Шутова Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1901
Дата смерти14.06.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Игишев Федор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Игишев Федор Андреевич
Рождение ребёнка
01.12.1949
Отец ребёнка: Игишев Федор Андреевич
Смерть
14.06.1994