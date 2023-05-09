Шутова Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1901

Дата смерти

14.06.1994

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игишев Юрий Федорович

Отец ребёнка: Игишев Федор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игишев Сергей Федорович

Отец ребёнка: Игишев Федор Андреевич

Рождение ребёнка
01.12.1949

Сын: Игашев Пётр Федорович

Отец ребёнка: Игишев Федор Андреевич

Смерть
14.06.1994

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