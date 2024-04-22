Денисов Никифор Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Никифор Михайлов

Место рождения

Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Отец

1741 г.р.

Мать

1748 г.р.

Жена

1764 г.р.

Дети

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1798 г.р.
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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Денисов Михайло Иванович

Мать: Степанида Федотова

Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1783

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матрена Данилова

Рождение ребёнка
1789

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матрена Данилова

Рождение ребёнка
1790

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матрена Данилова

Рождение ребёнка
1794

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матрена Данилова

Рождение ребёнка
1798

Сын: Денисов Афанасий Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Ченчерь, тюменская область
Рождение ребёнка
1798

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матрена Данилова

Рождение ребёнка
1802

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матрена Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Данилова

Место жительства
Неизвестно
Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1840
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