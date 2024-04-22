Денисов Никифор Михайлов
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Денисов Михайло Иванович
Мать: Степанида Федотова
Рождение ребёнка
1783
Рождение ребёнка
1789
Рождение ребёнка
1790
Рождение ребёнка
1794
Рождение ребёнка
1798
Сын: Денисов Афанасий Никифоров
Ченчерь, тюменская область
Рождение ребёнка
1798
Рождение ребёнка
1802
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Данилова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1840