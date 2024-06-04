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Булатов Василий Сергеевич

Место рождения

Сухие Аврали, Елховский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1963

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1963

Отец: Булатов Сергей Иванович

Мать: Булатова (Аникина) Полина Ивановна

Сухие Аврали, Елховский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булатов Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1983

Сын: Булатов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1990

Сын: Булатов Павел Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2000
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: повесился

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