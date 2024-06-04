Булатов Василий Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1963
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1963
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булатов Александр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1983
Сын: Булатов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1990
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2000
Причина смерти: повесился