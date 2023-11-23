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Веров Флавий Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

1783 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Селецкий Василий Иванов

Мать: Матрена Федорова

ГАЯО. Ф.230. Оп.1. Д.12046. Л.66об.-68.КВ церкви села Борисоглебского на Соге Пошехонского уезда за 1833 год.Священник Трофим Михайлов Громцев, 33 года, сын дьячка.По окончании курса в Ярославской Сем... Показать все
Образование
1839
обучается в среднем отделении Ярославской семинарии | ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.1. Д.14001. Л.34об.-39.Клировая ведомость церкви села Давыдовского в Яловце за 1839 год.2й Священник Петр Васильев Меценато... Показать все
Смерть
Неизвестно

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