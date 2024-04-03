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Луцак Екатерина Михайловна
Луцак Екатерина Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.04.1980
Пол
Женский
Отец
Луцак Михаил Александрович
1945 г.р.
Мать
Луцак (Запруднева) Валентина Ивановна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1980
Отец:
Луцак Михаил Александрович
Мать:
Луцак Валентина Ивановна
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