Нехорошкова Екатерина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Нехорошкова Агапия Ивойловна
Отец ребёнка: Нехорошков Иов Ефремович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Нехорошков Иван Ивойлович
Отец ребёнка: Нехорошков Иов Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно