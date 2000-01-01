Нехорошкова Екатерина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехорошкова Екатерина Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Нехорошкова Агапия Ивойловна

Отец ребёнка: Нехорошков Иов Ефремович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Нехорошков Иван Ивойлович

Отец ребёнка: Нехорошков Иов Ефремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нехорошков Иов Ефремович

Смерть
Неизвестно
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