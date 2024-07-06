Шабалова (Краснова) Марина Николаевна
женский, родилась 11.05.1979, Краскино, Хасанский муниципальный район, Приморский край
ОтецКраснов Николай Николаевич1949 г.р.
МатьКраснова Таисия Александровна08.10.1951 г.р.
Супруги
Шабалов Алексей НиколаевичНеизвестно г.р.
Дети
Шабалов Константин АлексеевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1979
Краскино, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабалов Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Шабалов Алексей Николаевич
Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область