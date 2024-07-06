Шабалова (Краснова) Марина Николаевна 11.05.1979 — найти родственников по фамилии на Familio

Шабалова (Краснова) Марина Николаевна

Автор
НК
Краснова Н.

женский, родилась 11.05.1979, Краскино, Хасанский муниципальный район, Приморский край

Отец
Краснов Николай Николаевич1949 г.р.
Мать
Краснова Таисия Александровна08.10.1951 г.р.
Супруги
Шабалов Алексей НиколаевичНеизвестно г.р.
Дети
Шабалов Константин АлексеевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1979

Отец: Краснов Николай Николаевич

Мать: Краснова Таисия Александровна

Краскино, Хасанский муниципальный район, Приморский край

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабалов Алексей Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалов Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Шабалов Алексей Николаевич

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

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