Борисов Авраам Петрович
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Борисов Петр Миронович
Мать: Федора Тимофеевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Борисов Николай Авраамович
Мать ребёнка: Борисова Евдокия
Рождение ребёнка
13.10.1910
Мать ребёнка: Борисова Евдокия
Рождение ребёнка
28.10.1912
Сын: Борисов Арсений Авраамович
Мать ребёнка: Борисова Евдокия
Смерть
Неизвестно