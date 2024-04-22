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Борисов Авраам Петрович

Место рождения

Беляны, Михайловская волость, Свенцянский уезд

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Борисов Петр Миронович

Мать: Федора Тимофеевна

Беляны, Михайловская волость, Свенцянский уезд
Рождение ребёнка
1908

Сын: Борисов Николай Авраамович

Мать ребёнка: Борисова Евдокия

Рождение ребёнка
13.10.1910

Сын: Борисов Яков Авраамович

Мать ребёнка: Борисова Евдокия

Горяньково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.10.1912

Сын: Борисов Арсений Авраамович

Мать ребёнка: Борисова Евдокия

Горяньково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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