Дручинин Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1973
Дочь: Дёшина Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Дручинина Нина Егоровна
Рождение ребёнка
01.03.1978
Сын: Дручинин Юрий Анатольевич
Мать ребёнка: Дручинина Нина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дручинина Нина Егоровна