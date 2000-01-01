Дручинин Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дручинин Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1973

Дочь: Дёшина Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Дручинина Нина Егоровна

Рождение ребёнка
01.03.1978

Сын: Дручинин Юрий Анатольевич

Мать ребёнка: Дручинина Нина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дручинина Нина Егоровна

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