Чернов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чернов Пётр
Мать: Чернова (Лисова) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Пётр
Мать ребёнка: Чернова Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чернова) Мария
Мать ребёнка: Чернова Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чернова) Анастасия
Мать ребёнка: Чернова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернова Светлана