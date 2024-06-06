Чернов Андрей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернов Пётр

Мать: Чернова (Лисова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Пётр

Мать ребёнка: Чернова Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чернова) Мария

Мать ребёнка: Чернова Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чернова) Анастасия

Мать ребёнка: Чернова Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова Светлана

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