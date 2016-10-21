Сарбуков Евгений Михайлович
Место рожденияпос. Рублево
Дата рождения11.06.1939
Дата смерти21.10.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1939
пос. Рублево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сарбукова(Нахмурина) (Нахмурина) Нелли Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сарбукова(Нахмурина) (Нахмурина) Нелли Павловна
Рождение ребёнка
18.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сарбукова(Нахмурина) (Нахмурина) Нелли Павловна
Рождение ребёнка
29.01.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сарбукова(Нахмурина) (Нахмурина) Нелли Павловна
Россия
Рождение ребёнка
24.11.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сарбукова(Нахмурина) (Нахмурина) Нелли Павловна
Смерть
21.10.2016