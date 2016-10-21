Сарбуков Евгений Михайлович 11.06.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сарбуков Евгений Михайлович

Место рождения

пос. Рублево

Дата рождения

11.06.1939

Дата смерти

21.10.2016

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1939

Отец: Сарбуков Михаил Егорович

Мать: Сарбукова Александра Никитовна

пос. Рублево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сарбукова(Нахмурина) (Нахмурина) Нелли Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сарбукова(Нахмурина) (Нахмурина) Нелли Павловна

Рождение ребёнка
18.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сарбукова(Нахмурина) (Нахмурина) Нелли Павловна

Рождение ребёнка
29.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сарбукова(Нахмурина) (Нахмурина) Нелли Павловна

Россия
Рождение ребёнка
24.11.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сарбукова(Нахмурина) (Нахмурина) Нелли Павловна

Смерть
21.10.2016

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