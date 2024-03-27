Бурдуковский Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1938
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бурдуковский Михаил
Мать: Бурдуковская ?
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Бурдуковская Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Бурдуковская Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Бурдуковский Петр Васильевич
Мать ребёнка: Бурдуковская Анна Николаевна
Рождение ребёнка
25.10.1931
Сын: Бурдуковский Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Бурдуковская Анна Николаевна
г. Алтат-Булак Монгольская Народная Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1938