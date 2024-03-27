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Бурдуковский Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бурдуковский Михаил

Мать: Бурдуковская ?

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Бурдуковская Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Бурдуковская Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Бурдуковский Петр Васильевич

Мать ребёнка: Бурдуковская Анна Николаевна

Рождение ребёнка
25.10.1931

Сын: Бурдуковский Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Бурдуковская Анна Николаевна

г. Алтат-Булак Монгольская Народная Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурдуковская Анна Николаевна

Смерть
1938
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