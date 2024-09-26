Подвойская (Беляй) Анна Младшая Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подвойская (Беляй) Анна Младшая Даниловна

Место рождения

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

12.07.1896

Дата смерти

15.10.1967

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1896

Отец: Беляй Данила Николаев

Мать: Беляй ?

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Работа или профессия
1916
Учитель
Бракосочетание
15.10.1921

Муж: Подвойский Федор

Рождение ребёнка
23.08.1922

Дочь: Нехлебова (Подвойская) Маргарита

Отец ребёнка: Подвойский Федор

Рождение ребёнка
06.01.1926

Дочь: Мазуревская (Подвойская) Анна (Ася)

Отец ребёнка: Подвойский Федор

Рождение ребёнка
08.03.1929

Дочь: Мицук (Подвойская) Галина

Отец ребёнка: Подвойский Федор

Смерть
15.10.1967

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