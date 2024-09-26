Подвойская (Беляй) Анна Младшая Даниловна
Место рождения
Дата рождения12.07.1896
Дата смерти15.10.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1896
Отец: Беляй Данила Николаев
Мать: Беляй ?
Работа или профессия
1916
Учитель
Бракосочетание
15.10.1921
Муж: Подвойский Федор
Рождение ребёнка
23.08.1922
Дочь: Нехлебова (Подвойская) Маргарита
Отец ребёнка: Подвойский Федор
Рождение ребёнка
06.01.1926
Дочь: Мазуревская (Подвойская) Анна (Ася)
Отец ребёнка: Подвойский Федор
Рождение ребёнка
08.03.1929
Дочь: Мицук (Подвойская) Галина
Отец ребёнка: Подвойский Федор
Смерть
15.10.1967