Дресвяникова (Сакутина) Агафия Тимофеевна 1707 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дресвяникова (Сакутина) Агафия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1713 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дресвяников Михей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1744

Сын: Дресвяников Макар Михеевич

Отец ребёнка: Дресвяников Михей Васильевич

Смерть
Неизвестно

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