Дресвяникова (Сакутина) Агафия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1744
Сын: Дресвяников Макар Михеевич
Отец ребёнка: Дресвяников Михей Васильевич
Смерть
Неизвестно