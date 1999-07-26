Муратов Геннадий Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муратов Геннадий Прохорович

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Место рождения

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область

Дата рождения

15.11.1915

Дата смерти

26.07.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1923 г.р.

Дети

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1956 г.р.

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1915

Отец: Муратов Прохор Аверьянович(Валериянович)?

Мать: Муратова Нина

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
Военная награда
17.07.1947
Газзаводрай военкомат
медаль за победу над Японией Д № 171993
Рождение ребёнка
07.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муратова Екатерина Романовна

Читинская область, Шелопугинский р-н, Ильдикан с
Рождение ребёнка
31.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муратова Екатерина Романовна

Зерен, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
06.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муратова Екатерина Романовна

Читинская обл., Шелопугинский р-н, г. Зерен-Ильдикан
Рождение ребёнка
09.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муратова Екатерина Романовна

Зерен, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Награда
06.11.1953
медаль за трудовое отличие Д №355368
Рождение ребёнка
02.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муратова Екатерина Романовна

Зерен, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
06.08.1956

Сын: Муратов Николай Геннадьевич

Мать ребёнка: Муратова Екатерина Романовна

п. Очуногда
Рождение ребёнка
08.09.1958

Дочь: Золотовская Людмила Геннадьевна

Мать ребёнка: Муратова Екатерина Романовна

п. Очуногда
Место жительства
1958
Широкая, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
15.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муратова Екатерина Романовна

Новоширокинский, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муратова Екатерина Романовна

Военная награда
Неизвестно
№ ордена 5501915, Г № 306813 орден Отечественной войны 2 степени
Смерть
26.07.1999
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
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