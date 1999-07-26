Муратов Геннадий Прохорович
Место рождения
Дата рождения15.11.1915
Дата смерти26.07.1999
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1915
Военная награда
17.07.1947
Газзаводрай военкомат
медаль за победу над Японией Д № 171993
Рождение ребёнка
07.09.1948
Читинская область, Шелопугинский р-н, Ильдикан с
Рождение ребёнка
31.03.1950
Рождение ребёнка
06.09.1951
Читинская обл., Шелопугинский р-н, г. Зерен-Ильдикан
Рождение ребёнка
09.02.1953
Награда
06.11.1953
медаль за трудовое отличие Д №355368
Рождение ребёнка
02.06.1955
Рождение ребёнка
06.08.1956
Сын: Муратов Николай Геннадьевич
Мать ребёнка: Муратова Екатерина Романовна
п. Очуногда
Рождение ребёнка
08.09.1958
Дочь: Золотовская Людмила Геннадьевна
Мать ребёнка: Муратова Екатерина Романовна
п. Очуногда
Место жительства
1958
Широкая, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
15.06.1960
Новоширокинский, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
№ ордена 5501915, Г № 306813 орден Отечественной войны 2 степени
Смерть
26.07.1999
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край