Победимов Филипп Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Победимов Филипп Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Победимов (Солодовников) Зинаида Харитоновна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
13.12.1908

Дочь: (Победимов) Ульяна Филипповна

Мать ребёнка: Победимов (Солодовников) Зинаида Харитоновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1908
Смерть
Неизвестно

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