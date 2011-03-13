Олюшин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1930
Дата смерти13.03.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олюшин Леонид Александрович
Мать ребёнка: Олюшина Фаина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олюшин Николай Александрович
Мать ребёнка: Олюшина Фаина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олюшин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Олюшина Фаина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бешкарева Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Олюшина Фаина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Олюшина Фаина Петровна
Рождение ребёнка
22.06.1957
Дочь: Ветошкина Валентина Александровна
Мать ребёнка: Олюшина Фаина Петровна
Смерть
13.03.2011