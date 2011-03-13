Олюшин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлюшин Александр Иванович

Олюшин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1930

Дата смерти

13.03.2011

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олюшин Леонид Александрович

Мать ребёнка: Олюшина Фаина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олюшин Николай Александрович

Мать ребёнка: Олюшина Фаина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олюшин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Олюшина Фаина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бешкарева Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Олюшина Фаина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олюшина Фаина Петровна

Рождение ребёнка
22.06.1957

Дочь: Ветошкина Валентина Александровна

Мать ребёнка: Олюшина Фаина Петровна

Смерть
13.03.2011

Мы используем куки для улучшения работы сайта.