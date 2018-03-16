Сивко Станислав
Место рожденияСемёно-Полтавка Ершовский р-он Саратовская обл.
Дата рождения12.08.1970
Дата смерти16.03.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
12.10.1990
Рождение ребёнка
05.02.1992
Сын: Сивко Александр
Мать ребёнка: Сивко (Казакова) Светлана
Рождение ребёнка
15.06.2001
Дочь: Мингазова (Сивко) Юлия
Мать ребёнка: Сивко (Казакова) Светлана
Смерть
16.03.2018
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно