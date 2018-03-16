Сивко Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивко Станислав

Место рождения

Семёно-Полтавка Ершовский р-он Саратовская обл.

Дата рождения

12.08.1970

Дата смерти

16.03.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1972 г.р.

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Сивко (Казакова) Светлана

Бракосочетание
12.10.1990

Жена: Сивко (Казакова) Светлана

Рождение ребёнка
05.02.1992

Сын: Сивко Александр

Мать ребёнка: Сивко (Казакова) Светлана

Рождение ребёнка
15.06.2001

Дочь: Мингазова (Сивко) Юлия

Мать ребёнка: Сивко (Казакова) Светлана

Смерть
16.03.2018
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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