Столповских (Плешкевич) Наталья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столповских (Плешкевич) Наталья Константиновна

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Место рождения

Сызрань, Сызрань, Самарская область

Дата рождения

18.02.1974

Дата смерти

16.09.2022

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1974

Отец: Плешкевич Константин Константинович

Мать: Плешкевич Татьяна Григорьевна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1998

Дочь: Столповских Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Столповских Евгений Геннадьевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
04.05.1999

Сын: Столповских Андрей Евгеньевич

Отец ребёнка: Столповских Евгений Геннадьевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столповских Евгений Геннадьевич

Смерть
16.09.2022
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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