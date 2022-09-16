Столповских (Плешкевич) Наталья Константиновна
Место рождения
Дата рождения18.02.1974
Дата смерти16.09.2022
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1974
Рождение ребёнка
01.02.1998
Дочь: Столповских Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Столповских Евгений Геннадьевич
Рождение ребёнка
04.05.1999
Сын: Столповских Андрей Евгеньевич
Отец ребёнка: Столповских Евгений Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.09.2022