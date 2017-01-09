Копосов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копосов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1925

Дата смерти

09.01.2017 или 09.01.2019

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1925

Отец: Копосов Александр Тимофеевич

Мать: Копосова Елена Петровна

Рождение ребёнка
15.03.1955

Сын: Копосов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Копосова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копосов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Копосова Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копосова Елена Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
09.01.2017 или 09.01.2019
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