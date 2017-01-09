Копосов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1925
Дата смерти09.01.2017 или 09.01.2019
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1925
Рождение ребёнка
15.03.1955
Сын: Копосов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Копосова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копосов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Копосова Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
09.01.2017 или 09.01.2019