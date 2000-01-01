McCord John — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиMcCord John

McCord John

avatar

Место рождения

Clinton, Henry, Missouri

Дата рождения

04.09.1899

Дата смерти

16.02.1954

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1899

Отец: Mccord Benjamin Mack

Мать: Mccord Cordelia

Clinton, Henry, Missouri
Место жительства
11.05.1910
Место жительства
12.09.1918
Место жительства
1920
Место жительства
02.05.1930
Место жительства
01.04.1940
Смерть
16.02.1954
Vinita, Craig, Oklahoma
Похороны
Неизвестно
Williams Timberhill Cemetery - Welch, Oklahoma
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close