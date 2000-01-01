McCord John
Место рожденияClinton, Henry, Missouri
Дата рождения04.09.1899
Дата смерти16.02.1954
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1899
Отец: Mccord Benjamin Mack
Мать: Mccord Cordelia
Clinton, Henry, Missouri
Место жительства
11.05.1910
Место жительства
12.09.1918
Место жительства
1920
Место жительства
02.05.1930
Место жительства
01.04.1940
Смерть
16.02.1954
Vinita, Craig, Oklahoma
Похороны
Неизвестно
Williams Timberhill Cemetery - Welch, Oklahoma