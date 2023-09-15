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Косичкина (Синицина) Мария Николаевна

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Место рождения

Садовая, Нагатинская волость, Московский уезд

Дата рождения

11.07.1886

Дата смерти

Между ?.12.1914 и ?.05.1915

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1886

Отец: Синицин Николай Иванович

Мать: Синицина Мария Ивановна

Садовая, Нагатинская волость, Московский уезд
Казанская церковь в Коломенском
Бракосочетание
29.09.1908

Муж: Косичкин Александр Александрович

ЦЕРКОВЬ БОГОРОДИЦЕ-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НА СТАРОМ СИМОНОВЕ Главархив Москвы, Фонд №2122, опись №3, ед. хр. 20, стр. 164
Рождение ребёнка
28.11.1912

Дочь: Касичкина Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Косичкин Александр Александрович

Главархив Москвы, Фонд №203, опись №782, ед. хр. 203, стр. 441 ЦЕРКОВЬ БОГОРОДИЦЕ-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ В СТАРОМ СИМОНОВЕ.
Рождение ребёнка
04.09.1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косичкин Александр Александрович

Кожухова, Нагатинская волость, Московский уезд
Смерть
Между ?.12.1914 и ?.05.1915

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