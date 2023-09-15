Косичкина (Синицина) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения11.07.1886
Дата смертиМежду ?.12.1914 и ?.05.1915
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1886
Отец: Синицин Николай Иванович
Мать: Синицина Мария Ивановна
Казанская церковь в Коломенском
Бракосочетание
29.09.1908
ЦЕРКОВЬ БОГОРОДИЦЕ-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НА СТАРОМ СИМОНОВЕ Главархив Москвы, Фонд №2122, опись №3, ед. хр. 20, стр. 164
Рождение ребёнка
28.11.1912
Дочь: Касичкина Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Косичкин Александр Александрович
Главархив Москвы, Фонд №203, опись №782, ед. хр. 203, стр. 441 ЦЕРКОВЬ БОГОРОДИЦЕ-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ В СТАРОМ СИМОНОВЕ.
Рождение ребёнка
04.09.1914
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Косичкин Александр Александрович
Кожухова, Нагатинская волость, Московский уезд
Смерть
Между ?.12.1914 и ?.05.1915