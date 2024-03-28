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мужской, родился Неизвестно
Супруги
Мигаль (Хромцова) Тамара ФедоровнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса
Мать ребёнка: Мигаль (Хромцова) Тамара Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юра
Мать ребёнка: Мигаль (Хромцова) Тамара Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей
Мать ребёнка: Мигаль (Хромцова) Тамара Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно