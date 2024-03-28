? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

?

Автор
АГ
Гришин А.

мужской, родился Неизвестно

Супруги
Мигаль (Хромцова) Тамара ФедоровнаНеизвестно г.р.
Дети
АндрейНеизвестно г.р.
ЛарисаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса

Мать ребёнка: Мигаль (Хромцова) Тамара Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юра

Мать ребёнка: Мигаль (Хромцова) Тамара Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей

Мать ребёнка: Мигаль (Хромцова) Тамара Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мигаль (Хромцова) Тамара Федоровна

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